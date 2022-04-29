Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

29.04.2022 10:54
Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, pide sırasında çıkan kavgada Kıbrıs gazisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, pide sırasında çıkan kavgada Kıbrıs gazisini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri cezaevine gönderildi.

Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki bir fırında, 24 Nisan'da pide sırasında tartıştıkları Kıbrıs gazisi Abdullah Al'ı (68) darbettikleri iddiasıyla yakalanarak savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan şüpheliler E.Y. (44), B.S. (24) ve U.S'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi'ndeki bir fırında 24 Nisan'da, Kıbrıs gazisi Abdullah Al (68) ile pide sırasındaki 3 kişi arasında çıkan tartışmada darbedilen Al hastaneye kaldırılmış, bağırsaklarında delik açılması üzerine ameliyat edilmişti.

Gözaltına alınarak savcılık sorgularının ardından serbest bırakılan 3 şüpheli hakkında, yeniden gözaltı kararı verildiği öğrenilmişti.

Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı
Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

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Kocaeli, Kıbrıs, Körfez, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Kıbrıs gazisini darbetmekle suçlanan 3 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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