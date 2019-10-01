Kocaeli'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
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KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından son bir ayda yapılan operasyonlarda 5 kilo 459 gram esrar, 883 kök kenevir, 546 gram skunk, 536 gr sentetik kannabinoid, 274 adet ecstasy hap, 150 gr metamfetamin, 23 gram kokain, 11 adet sentetik ecza ve 3 gram da eroin ele geçirildi. - KOCAELİ
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