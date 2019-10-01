Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda yapılan operasyonlarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.


Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından son bir ayda yapılan operasyonlarda 5 kilo 459 gram esrar, 883 kök kenevir, 546 gram skunk, 536 gr sentetik kannabinoid, 274 adet ecstasy hap, 150 gr metamfetamin, 23 gram kokain, 11 adet sentetik ecza ve 3 gram da eroin ele geçirildi. - KOCAELİ

Jandarma, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kocaeli'deki 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda 7 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Soylu: Kış operasyonlarımızın planlamasını yaptık bugün itibariyle başlıyoruz Dilencinin üzerinden 8 bin lira çıktı Eşi tarafından öldürülen Kadir Ören cinayetinde dikkat çeken olay yeri raporu: Her yerde kadın iç çamaşırı vardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 13:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]