Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı - Son Dakika
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Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı

17.05.2022 09:54

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kiloları nedeniyle yürüyemeyen kalp hastası kadının, vinç yardımıyla evine ulaştırılması sağlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kiloları nedeniyle yürüyemeyen kalp hastası kadının, vinç yardımıyla evine ulaştırılması sağlandı.

Topçular Mahallesi Gürbüz Sokak'ta oturan ve kilo problemi yaşayan H.I. bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kadın hasta, yürüyemediği için ambulansla evine getirildi.

Evine merdivenden çıkamayan 200 kilogram ağırlığındaki hasta için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

Bunun üzerine adrese giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kadın hastayı sedyeye bağladı.

Kadın, daha sonra itfaiye aracının arkasında bulunan vinç yardımıyla evine ulaştırıldı.

Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı
Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı
Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı
Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı
Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı
Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı

YORUMLAR
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Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı Onun yaşamı çok ağır... 200 kilogram ağırlığındaki kadın hastaneye de evine de vinçle taşınıyor Onun yaşamı çok ağır... 200 kilogram ağırlığındaki kadın hastaneye de evine de vinçle taşınıyor
Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kiloları nedeniyle yürüyemeyen kadın vinç yardımıyla evine ulaştırıldı - Son Dakika
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