Kocaeli'de kimse üşümesin - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir, kış ayları öncesinde 41 Kart üzerinden 18 bin aileye her aileye 1500 TL olmak üzere toplamda 27 milyon TL yakacak yardımı yapıyor

Kocaeli'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi 18 bin aileye 27 milyon TL yakacak yardımında bulunuldu.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşan soğuk kış günleri öncesinde ihtiyaç sahibi aileler yalnız bırakılmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne yardım için başvuran vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Uzman personel tarafından sosyal incelemeler yapılarak başlayan sürecin ardından, talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanıyor.

18 BİN AİLEYE YARDIM

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projede, ekonomik yetersizlik nedeni ile ısınma ihtiyacını karşılayamayan her aileye 1500 TL yakacak yardımı yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinin bu soğuk kış günlerindeki desteği sayesinde 18 bin aileye toplamda 27 milyon TL yakacak yardımı yapıldı. Yakacak yardımı, kasım ayında 750 TL ve ocak ayında 750 TL olmak üzere toplam 1.500 TL olarak tanımlandı. Kasım ayı ödemesi 750 TL, Su Nakit kartlarına yatırıldı.