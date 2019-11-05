Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı

7 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de kimya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, kimya fabrikasında çıkan yangında yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM OSB) bulunan kimya fabrikasındaki ham madde malzeme yükleme reaktöründe henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Olayda yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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