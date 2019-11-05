Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 3 işçi yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 3 işçi yaralı

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 3 işçi yaralı

7 saat önce

- Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 3 işçi yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

- Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 3 işçi yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Olay, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikadaki ham madde malzeme yükleme reaktöründe henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Yangını fark eden çalışanların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çıkan yangında ise 3 işçi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de kimya fabrikasında yangın: 3 işçi yaralı

Kocaeli, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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