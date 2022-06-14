Kocaeli'de kira anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldüren sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de kira anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldüren sanığa 15 yıl hapis

14.06.2022 15:19
Kocaeli'de kira anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldüren sanığa 15 yıl hapis

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kira anlaşmazlığı yüzünden arsasında boynundan vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kişiyi kira anlaşmazlığı yüzünden arsasında boynundan vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali M, maktul Sercan T'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Ali M. savunmasında, maktul Sercan T'yi öldürmek için değil, kendisini savunmak için ateş ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı, aleyhe hususları kabul etmeyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Maktul Sercan T'nin babası İsmail T. ise sanığın oğlunu kasten öldürdüğünü iddia ederek cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik indirimi" uygulayarak 15 yıl hapis cezası verdi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart 2021'de Sercan T'nin (31) kira anlaşmazlığı nedeniyle Yunus Emre Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'ndeki arsada yer alan barakadan açılan ateşle boynundan vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlatmış, gözaltına alınan şüpheli Ali M, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

YORUMLAR
500
Gölcük'te bariyere çarpan otomobildeki çift yaralandı Gölcük'te bariyere çarpan otomobildeki çift yaralandı
Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kira anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldüren sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 20:09:41. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de kira anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldüren sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement