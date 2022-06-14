Sanık Ali M. savunmasında, maktul Sercan T'yi öldürmek için değil, kendisini savunmak için ateş ettiğini belirterek tahliyesini talep etti.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kira anlaşmazlığı yaşadığı kişiyi öldüren sanığa 15 yıl hapis - Son Dakika

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