Kocaeli'de kirliliğe yol açan işletmelere 5 milyon lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de kirliliğe yol açan işletmelere 5 milyon lira ceza - Son Dakika

Kocaeli'de kirliliğe yol açan işletmelere 5 milyon lira ceza

6 saat önce

Sanayi kenti Kocaeli'de, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2019'da yapılan denetimlerde, kirliliğe neden olan 52 tesise 4 milyon 894 bin 503 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de kirliliğe yol açan işletmelere 5 milyon lira ceza, System.String[]

Sanayi kenti Kocaeli'de, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2019'da yapılan denetimlerde, kirliliğe neden olan 52 tesise 4 milyon 894 bin 503 lira ceza uygulandı.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanayileşmenin yoğun olduğu kentte, çevresel etkileri iyileştirmek ve kirliliğe geçit vermemek için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, 2019 yılında 2 bin 785 tesiste çevre denetimi yapan ekipler, 52 tesise 4 milyon 894 bin 503 lira ceza kesti. Çeşitli kanallardan müdürlüğe ulaşan çevre konulu 1857 şikayet yerinde incelenerek, şikayet sahipleri bilgilendirildi.

Hava kalitesinin izlenmesi amacıyla Dilovası'nda 4, İzmit'te 3, Gebze'de 2, Başiskele, Gölcük, Kandıra ve Körfez ilçelerinde birer olmak üzere toplam 13 sabit Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonunda sürekli ölçümler yapılıyor.

Şehirde, kirletici vasfı yüksek proses ünitelerine ait 37 tesisin 110 bacasında takılı Sürekli Emisyon Ölçüm Cihazları ile ölçüm verileri, On-line Baca Gazı Ölçüm İzleme Sistemi'nde izleniyor ve kayıt altına alınıyor.

Öte yandan 2019 yılında 604 tesise Çevre Etki Değerlendirilmesi (ÇED) ile ilgili kararlar verildi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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