Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atıldığı iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atıldığı iddia edilen kadın yaralandı

30.05.2022 00:54
Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atıldığı iddia edilen kadın yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kocası tarafından evlerinin penceresinden atıldığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kocası tarafından evlerinin penceresinden atıldığı öne sürülen kadın hastaneye kaldırıldı.

Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi'nde dört katlı apartmanın birinci katındaki evlerinde S.Ö. ile kocası Y.Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö, pencereden yardım çağrısında bulunup, "Beni atacak." diye bağırdı.

Yaklaşık 7 metre yükseklikteki pencereden düşen S.Ö, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Y.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Esentepe, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kocası tarafından pencereden atıldığı iddia edilen kadın yaralandı - Son Dakika


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