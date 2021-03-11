Kocaeli'de kolu iş makinesine sıkışan işçi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, çalıştığı fabrikada kolu iş makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında çalışan Savaş Baldır'ın (35) kolu iş makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince hastaneye götürülen Baldır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dört çocuk babası Baldır'ın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Samsun'un Kavak ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.