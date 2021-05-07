Kocaeli'de kolu yük rampasına sıkışan işçi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çalıştığı lojistik firmasında kolu yük rampasına sıkışan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi Şile Caddesi'nde bir lojistik firmasında çalışan İbrahim Halil T'nin kolu yük rampasına sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kolu sıkışan yaralı işçiyi bulunduğu yerden kurtardı.

112 Acil Servis ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Halil T'nin kolunda kırık ve doku kaybı olduğu öğrenildi.