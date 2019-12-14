Kocaeli'de kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bazı evlerden 9 kombi çaldıkları iddiasıyla Bursa'da yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Kocaeli'de kombi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bazı evlerden 9 kombi çaldıkları iddiasıyla Bursa'da yakalanan 4 zanlıdan ikisi tutuklandı.

Dereköy Mahallesi sahilinde bulunan 3 apartmandan 9 kombi çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Karamürsel Asayiş Büro ekipleri, Bursa'da ikamet eden şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Ekipler, Bursa'da düzenlenen operasyonda H.Y. (26), H.M. (22), M.T. (38) ve B.D'yi (38) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.M. ve aynı suçlardan sabıkası olan M.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Karamürsel, Dereköy, Kocaeli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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