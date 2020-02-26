Kocaeli'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı

7 saat önce

Kocaeli merkezli 7 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının verilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kocaeli'de komiser yardımcılığına geçiş sınavı şüphelileri serbest bırakıldı, System.String[]

Kocaeli merkezli 7 ilde, 2009'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının verilmesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

FETÖ mensuplarının, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Tekirdağ, Adana ve Erzurum'da 18 Şubat'ta gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan 15 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerden 4'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

Erzurum, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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