Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanık yargılanıyor - Son Dakika

Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 2 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Mehmet A, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanık Mehmet A, komşusu A.A'nın tanık olarak dinlenilmesini isteyerek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, A.A'nın tanık olarak dinlenilmesine, tüm soruşturmaların UYAP'tan tespit edilerek dosyaya alınmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kandıra ilçesine bağlı kırsal Şahinler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (53), 9 Mayıs 2021'de tarlada karşılaştığı husumetli olduğu komşusu Serkan (45) ve eşi Gülsen Akarsu'yu (42) çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle öldürmüştü.

İddianameden

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mehmet A'nın, aralarında husumet bulunan komşuları Serkan ve Gülsen Akarsu ile tarlada karşılaşarak tartıştığı, daha sonra evine giden sanığın av tüfeğiyle geri döndüğü belirtiliyor.

Mehmet A'nın tarlada çalışmaya devam eden çifti, yakın mesafeden birçok kez ateş açarak öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.