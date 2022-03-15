Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi

15.03.2022 12:33
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yol kenarındaki ağaçlık alana devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine giden Ramazan U. yönetimindeki 34 LL 0089 plakalı otomobil, İnönü Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı Kocaeli'de bariyerlere çarpan tır ulaşımı aksattı

Otomobil, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi - Son Dakika


Son Dakika
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
12:01 Cansever'den gündem olacak özel hayat açıklaması: Bilmeden evli bir şarkıcıyla 2 yıl ilişki yaşadım
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
11:49 Yeni teklifin paylaşılmasının ardından ilk anket: Millet İttifakı Cumhur İttifakı'na fark attı
11:39 Putin'e "Psikopat" demişti! Güzel modelin feci sonu: Bavula konulmuş halde ölü bulundu
11:31 KPSS sorularının sızdırılması davasında yargılanan Fetullah Gülen'in yeğeni Muhammet Sait Gülen serbest bırakıldı!
11:27 İstanbul'a kar yeniden geliyor! Cuma gününden itibaren etkili olması bekleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 12:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement