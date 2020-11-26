Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi.
Alınan bilgiye göre, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegüllü Bulvarı'nda 34 LY 3226 plakalı otomobili park etmeye çalışan E.K, fren yerine gaza bastı.
Kaldırımda yürüyen bir yayaya çarpan sürücü, daha sonra kasap dükkanına girerek durabildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan ve ismi öğrenilemeyen yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.
- Kaynak: AA
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