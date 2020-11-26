Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil kaldırımdaki yayaya çarptı - Son Dakika

Kaza nedeniyle iş yerinde ve araçta hasar meydana geldi.

Kazada hafif şekilde yaralanan ve ismi öğrenilemeyen yaya, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımda yürüyen bir yayaya çarpan sürücü, daha sonra kasap dükkanına girerek durabildi.

Alınan bilgiye göre, Gebze Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegüllü Bulvarı'nda 34 LY 3226 plakalı otomobili park etmeye çalışan E.K, fren yerine gaza bastı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, fren yerine gaza basan sürücünün kullandığı otomobil, yayaya çarptıktan sonra kasap dükkanına girdi.

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