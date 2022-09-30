Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü

30.09.2022 20:08

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Yaşanan kazada akaryakıt pompasının patlamamasıyla olası bir facianın önüne geçilirken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Tepetarla mevkiinde bulunan akaryakıt ve dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. yönetimindeki 14 ABE 408 plakalı Ford marka tır, kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonuna daldı.

Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, ortalık savaş alanına döndü

POMPANIN PATLAMAMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Akaryakıt pompasının patlamaması facianın önüne geçerken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şans eseri şoför yara almazken, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, ortalık savaş alanına döndü
Kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, ortalık savaş alanına döndü
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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü - Son Dakika
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