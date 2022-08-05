Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

05.08.2022 00:19
Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'de kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de kontrolden çıkıp yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü yolun ortasına savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

"Motosiklet bir yana kendi bir yana düştü"

Olay esnasında motosikletin arkasındaki otomobilde bulunan vatandaş, "Benimle kaza yapan kişi arasında 60-70 metre vardı. Kavşağa girerken durmak istedi, ayaklarıyla fren yapmaya çalıştı ama duramadı çok hızlıydı. Sonra direğe vurdu, motosiklet bir yana kendi bir yana düştü. Sonrasında insanlar geldi yardımcı olduk" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Motosikletiyle girdiği virajı alamayınca hayatını kaybetti Motosikletiyle girdiği virajı alamayınca hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Motosiklet, Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddia daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:18 Cüneyt Çakır aktif hakemlik kariyerine son verdi!
23:01 Konyaspor, Liechtenstein ekibi Vaduz ile 1-1 berabere kaldı! Rövanş maçı Konya'da yapılacak
22:55 İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KPSS geçerlilik süresi hakkında açıklama yaptı: Son 2 yılın sonuçlarını kapsayacak
22:27 Taraftarların çağrısı karşılık buldu! Süper Lig'in sosyal medya hesabı resmen açıldı
21:54 Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti!
21:39 Galatasaray başarılı orta saha Lucas Torreira transferinde sona geldi! Sözleşme detayları görüşülüyor
21:17 Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 17 personel alacak! İşte kadrolar ve başvuru tarihi
21:08 Galatasaray resmen duyurdu! Olimpiu Morutan, Pisa'ya satın alma opsiyonuyla kiralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 00:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Motosiklet, aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement