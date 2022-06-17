Kocaeli'de köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

17.06.2022 19:07
Kocaeli'de köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı fabrikanın bahçesine giren köpeği demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çalıştığı fabrikanın bahçesine giren köpeği demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Köseler Mahallesi'ndeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikanın bahçesine giren "danua" cinsi bir köpek, buradaki başka bir köpekle kavga etti.

Duruma müdahale eden firma yetkilisi K.I. (49) "danua" cinsi köpeği, demir çubukla darbetti.

Dilovası Belediyesi veteriner görevlileri, köpeğin çeşitli yerlerinden darbe alarak öldüğünü belirledi.

Fabrika yetkilisi K.I. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı çevredeki başka bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde iki kişinin kavga eden köpeklere müdahale etmesi, bir kişinin demir çubukla köpeği darbetmesi yer alıyor.

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Kocaeli'de Demir Çubukla Vurarak Köpeği Öldürdüler Kocaeli'de Demir Çubukla Vurarak Köpeği Öldürdüler
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Dilovası, Kocaeli, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de köpeği demir çubukla öldürmekle suçlanan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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