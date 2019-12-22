Kocaeli'de köprü inşaatı sırasında NATO boru hattı delindi - Son Dakika
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Kocaeli'de köprü inşaatı sırasında NATO boru hattı delindi

6 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü inşaatı sırasında NATO'ya ait akaryakıt boru hattı delindi.

Kocaeli'de köprü inşaatı sırasında NATO boru hattı delindi, System.String[]

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köprü inşaatı sırasında NATO'ya ait akaryakıt boru hattı delindi.

Alınan bilgiye göre, Alikahya Fatih Mahallesi Akarca Deresi mevkisinde yapılacak köprü ayağı için kazı çalışması başlatıldı.

Bir inşaat firması tarafından yürütülen çalışma sırasında NATO boru hattı delindi.

Firma yetkilileri, jet yakıtının dereye akmaması için araya set kurdu.

Bölgeye çağrılan Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığı ekipleri biriken yaklaşık 400 metreküp yakıtı tankerle çekerken, arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:28 Kaynak: AA
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