Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu

19.03.2022 11:15

Kocaeli'nin Derince ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Ergün K., mesire alanında ağaca asılı halde bulundu. Ergün K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Dün saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan Çenedere Mesire Alanında gezintiye çıkan iki çocuk ağaca asılı halde bir erkek olduğunu gördü.

MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

ÇOCUKLAR POLİSE HABER VERDİ

İki çocuk, bunun üzerine durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin öldüğünü belirledi.

MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ergün K.'nın cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ergün K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

MESİRE ALANINDA AĞAÇTA ASILI HALDE BULUNDU
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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