Dün saat 18.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde bulunan Çenedere Mesire Alanında gezintiye çıkan iki çocuk ağaca asılı halde bir erkek olduğunu gördü.
İki çocuk, bunun üzerine durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağaçta asılı halde bulunan kişinin öldüğünü belirledi.
Ergün K.'nın cansız bedeni polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ergün K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de korkunç olay: Cesedi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika