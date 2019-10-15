Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de korkunç olay...Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı
Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de korkunç olay...Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı

Kocaeli'de korkunç olay...Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı

1 saat önce

Kocaeli'de korkunç olay...Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı -Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı Anne kurtuldu baba ve kızı öldüKOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde cinnet getiren...

Kocaeli'de korkunç olay...Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı

-Kocaeli'de 2 kişinin öldüğü yangın baba cinneti çıktı

Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı

Anne kurtuldu baba ve kızı öldü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde cinnet getiren baba, odada tüpü yakarak önce eşi ve çocuğunu daha sonra da kendini ateşin üzerine attı. Patlayan tüple çıkan yangında baba ve 9 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Olay 13.30 sıralarında Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 kişilik ailenin bulunduğu dairede cinnet getiren 40 yaşındaki M.H.İ. arkada odaya geçerek evdeki tüpü tutuşturdu. Tüpün alev aldığını gören M.H.i. yeni okuldan gelen 9 yaşındaki down sendromlu kızı Z.İ., eşi F.İ. ve kendini alevlerin üzerine attı. Alev alan tüpün patlaması sonrasında baba ve kızı feci şekilde can verirken anne F.İ. ise ağır yaralı olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri evde soğutma çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri ise incelemelerini savcı eşliğinde devam ediyor.

Kocaeli'de korkunç olay...Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı

Kocaeli, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafik kazası geçiren Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken yorum: Adamlar iyi araba yapıyormuş
Sevgilisini öldürüp kız kardeşini yaraladı, sonra intihar etti AK Partili Şirin Ünal'ın silahındaki parmak izi, ölü bulunan Kadirova'ya ait çıktı Arkadaşlarının cesedini taşırken yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 22:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de korkunç olay...Cinnet getirip yaktığı tüpün üzerine karısını ve çocuğunu attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]