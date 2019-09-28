Kocaeli'de korkunç trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere mevkisinde 1 otomobil, 1 tır ve 1 çekicinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.

(Gürcan Yılmaz - Murat Kanber/İHA)