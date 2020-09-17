Son dakika haberleri... Kocaeli'de korkutan fabrika yangını, 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kozmetik ürünleri üreten fabrikanın üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören fabrika çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında 3 vatandaş ve 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar ve itfaiye eri ayakta tedavi edildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen itfaiye eri ve vatandaşlar hastaneye gitmek istemediklerini söyledi.

Maddi hasarın oluştuğu fabrikada çıkan yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)