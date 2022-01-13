Kocaeli'de korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir evin giriş katı alevlere telim oldu. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Kahveciler Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile dairenin alevlere teslim olmasının ardından, duman bütün binayı sardı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın sırasında çatıda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 2 vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından merdivenli araç ile kurtarıldı. Çatıdan aşağıya indirilen vatandaşlara, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarının ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ