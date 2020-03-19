Kocaeli'de koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Kocaeli'de koronavirüs önlemleri
6 saat önce
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşları bilgilendiriyor.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yurt dışından gelen vatandaşları bilgilendiriyor.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla yurt dışından gelen vatandaşlara 14 gün evlerinde kalma kuralına uyulması konusunda bilgi veriyor.
Kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:42 Kaynak: AA
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