Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 55 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 55 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında dün kentte 977 iş yeri denetlenerek 19 bin 315 kişi kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde maske takmadığı için 21, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 ve karantina ihlali yapan 31 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.