Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 60 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1246 iş yeri denetlenerek 17 bin 493 kişi kontrol edildi.

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