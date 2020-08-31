Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 60 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 60 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1246 iş yeri denetlenerek 17 bin 493 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 27, maske takmayan 22 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 11 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 34 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:15 - Kaynak: AA
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