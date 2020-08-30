Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 75 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 75 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 1398 iş yeri denetlenerek 18 bin 264 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 49, maske takmayan 26 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 41 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:11 - Kaynak: AA
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