Kocaeli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 77 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 77 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 987 iş yeri denetlenerek 19 bin 412 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 36 ve maske takmayan 41 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.