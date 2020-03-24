Kocaeli'de 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu - Son Dakika

Kocaeli'de 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu

7 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan, 12 ilçe belediyesinin içinde olduğu kriz masasının ikinci toplantısında çalışmaların koordineli yürütülmesi için 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu.

Kocaeli'de 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurulan, 12 ilçe belediyesinin içinde olduğu kriz masasının ikinci toplantısında çalışmaların koordineli yürütülmesi için 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu.


Korona virüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından toplum sağlığı için kriz masası oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin de katılımı ile ikinci toplantısını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık başkanlığında yaptı. Toplantıda korona virüs salgınına karşı ilçe belediyelerle koordineli bir şekilde çalışmak için 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu. Bu sistemde ilçelerdeki tüm riskli alanlar gösteriliyor. Ayrıca katılımcılar toplantı sonuna kadar bir kişilik boşluk ile oturdu.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık'ın başkanlığını yaptığı toplantıda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ebubekir Ardıç, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı şube müdürleri ilçe belediyelerinden başkan yardımcısı ve sorumlu personel katıldı.


İlçe belediyeleri korona virüs salgınına karşı yapılan çalışmalar hakkında kriz masasına bilgi verdi. İlçe Belediyelerin ekip sayısı, dezenfektan, ekipman ve uygulayıcı personel stokları belirlendi. Her belediye ilçe sınırları içerisinde belirlediği öncelikli alanları kriz masasına aktardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce korona virüs salgınına karşı 12 ilçe Belediyesiyle koordineli bir şekilde çalışmak için 'Kovid-19 Coğrafi Bilgi Sistemi' kuruldu. Risk alanlarının gösterildiği sisteme ilçe belediyelerinden erişim sağlanabiliyor. Sisteme veri girişi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak. İlçe belediyeleri ise sistem üzerinden görüntüleme yaparak ilaçlama ve dezenfekte işlemlerini yapacak. Sistem sayesinde 12 ilçe belediyesi arasında koordineli bir şekilde Kovid-19 salgınına karşı mücadele edilecek.


Toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, "Kovid-19 salgınına karşı sistemli mücadelemize devam ediyoruz. Bu süreçte ilçe belediyelerimiz ile iş birliğimiz devam edecek. Yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığı'nı dikkate alacağız. Ortada çok fazla bilgi kirliliği var. Her bilgiye kulak asmayacağız. Gereken çalışmaları yaparken Sağlık Bakanlığı'nın kararnamelerini dikkate alarak yapacağız" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:24 Kaynak: İHA

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