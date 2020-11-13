Kocaeli'de Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan, İlçe Sağlık Grup Başkanı Dr. Ferhan Uğur, Karamürsel Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Olgun, zabıta ve polis memurlarının katıldığı denetimde, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Kaymakam Canbaba, yaptığı açıklamada, ilçede kurallara uyulduğu takdirde salgının etkisinin en aza indirileceğini vurgulayarak, "Havaların soğumasına bağlı olarak vatandaşların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilmemesi koronavirüs vaka sayısında artışın yaşanmasına neden oldu." dedi

Canbaba, Karamürsel'de vaka artışı yaşandığını, vatandaşların rehavete kapılmaması ve kurallara uyması gerektiğini vurguladı.