Kocaeli'de Kovid-19 faaliyet ve denetimleri - Son Dakika

Kocaeli'de bir haftada Vefa Sosyal Destek gruplarınca 3 bin 114 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 10 bin 368 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Valilik ve Kaymakamlıklarca oluşturulan ekipler ile güvenlik kuvvetleri ve belediyelerin katkısıyla kent genelinde faaliyet ve denetim gerçekleştirildi.

Vali, vali yardımcıları, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve kurum amirlerinin katılımıyla 16-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde şu sonuçlar elde edildi:

"Vefa Sosyal Destek gruplarınca 3 bin 114 kişinin talebi karşılandı, zorunlu karantina yasağı ile ilgili yapılan denetimlerde, yasağı ihlal eden 120 kişiye idari, 56 kişiye ise adli işlem yapıldı. 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 10 bin 368 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi. Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, 16 bin 433 iş yeri, 23 bin 198 kez denetlendi, 391 iş yerine kurallara uymaması nedeniyle idari işlem yapıldı, güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde 169 bin 834 şahıs sorgulandı, 376 aranan şahıs yakalandı, 16 bin 788 iş yeri kontrol edildi, 85 iş yerine idari işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 75 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 3 bin 5 kişiye idari işlem yapıldı. 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan ( AFAD, GAMER gibi) iletişim hatları üzerinden, vatandaşlar tarafından yapılan 551 talep yerine getirildi. Emniyet ve Jandarma birimlerince yapılan denetimlerde, 77 bin 906 araç kontrol edilirken, 123 bin 656 şahıs sorgulandı. İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 80 kişi zorunlu olarak, 137 kişi de diğer (geçici ikamet gibi) nedenlerden dolayı olmak üzere yurtlarda izolasyona tabi tutuldu."

Öte yandan, 2020/118 nolu Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri gibi yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 547 kişi hakkında idari işlim yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Valiliğimiz koordinasyonunda salgınla ilgili tedbirler alınmakta ve ciddiyetle uygulanmaktadır. Son günlerde vaka sayılarındaki artış hepimizi daha dikkatli olmaya mecbur ediyor. Lütfen, maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha fazla riayet edelim." uyarısında bulunuldu.