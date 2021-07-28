Kovid-19 ile mücadelede 1 milyon 619 bin doz aşı uygulandı - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kapsamında kentte 1 milyon 619 bin 239 doz aşı uygulaması yapıldığını bildirdi.

Vali Yavuz, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ümit İlbayı, kaymakam ve ilçe sağlık müdürleriyle salgına ilişkin son durumu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yavuz, salgınla mücadelenin devam ettiğini, bu sorunun el birliğiyle hareket ederek çözülebileceğini söyledi.

Kocaeli'de yürütülen aşılama faaliyetleri hakkında bilgi veren Yavuz, "Kocaeli'de bugün itibarıyla 959 bin 70 birinci doz, 575 bin 986 ikinci doz olmak üzere üçüncü dozla 1 milyon 619 bin 239 doz aşı uygulaması yapılmış olup, Sağlık Bakanlığımızca aşı hakkı tanımlanmış tüm vatandaşlarımıza yönelik çalışma titizlikle devam etmektedir. Kocaeli geneli hedef nüfusumuz 1 milyon 519 bin 12 kişi. Aşılama oranı en yüksek ilçemiz yüzde 66,76 ile Derince, yüzde 66,36 ile İzmit, en düşük ilçemiz ise yüzde 48,41 ile Dilovası görünüyor." diye konuştu.

Yavuz, toplumsal bağışıklığın yolunun aynı anda çok sayıda insanı aşılamaktan geçtiğini bildiklerini vurguladı.

Kentte 17-24 yaş birinci doz aşılama oranının 40,75 olduğunu belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Bu oranı yeterli bulmuyor, artırmak istiyoruz. Pozitif olanların büyük çoğunluğu 20-40 yaş grubunda. 25-29 yaş aralığında da birinci doz aşılama oranımız yüzde 45,54, 30-34 yaş grubunda yüzde 48,37, 35-39 yaş grubunda yüzde 54,11'deyiz. Yaş yükseldikçe oranlarımız daha iyi hale geliyor. 40-44 yaş grubunda birinci doz aşılama oranı yüzde 62,43, 45-49 yaş grubunda yüzde 69'dayız, neredeyse hedefe çok yakınız. 50-54 yaş grubunda yüzde 76'lardayız. 55-59 yaş grubunda yüzde 82'deyiz, bu da oldukça iyi bir oran. 60 yaş üstünde ise yüzde 89'dayız. Yaşlı ölümlerinin çok düşmesinin nedenlerinden biri bu oranların son derece yüksek bir noktaya çekilmesinden kaynaklanıyor. 65 yaş üzerine çıktığımızda bu oran yüzde 94,44'e çıkıyor. Sağlık çalışanlarında da yüzde 90'lardayız, son dönemde sağlık çalışanlarına ilişkin ciddi bir rahatsızlık görülmedi."

Aşılanmaya ilişkin bilgi kirliliğine itibar edilmemesini isteyen Yavuz, "Vaka sayılarında artış var. Henüz hastanede yatanların, yoğun bakıma alınanların rakamlarına yansımadı ama önümüzdeki süreçte yansıyacaktır. Gençler 'Bana bir şey olmaz.' diyor ama aşılanmayan gençlerde sorun çıktığını söylemem gerekiyor. İnsanlar gençliğine çok güvenmesin. En iyi bulunan yol aşı, aşımızı olalım. Aşıdan kaynaklı ölüm tespitimiz yok. Bu tür sorunları, toplumun tamamıyla hareket ederek aşabiliriz. Bize 'Denetimleri azalttınız.' diyorlar. Denetimleri azaltmadık ama her bir vatandaşın başına polis dikmek doğru bir şey değil. Vatandaşımızdan kendimize dair bir talebimiz yok. 'Sağlığınızı lütfen koruyun.' diyoruz. Tek istenen bu. Amacımız vatandaşımıza ceza yazmak, onları rahatsız etmek değil ama salgının bitmediğini, devam ettiğini, tehlikeli bir şey olduğunu hatırlatmak." ifadelerini kullandı.