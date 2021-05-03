Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle çocuk oyun parklarının kapatılmasına karar verildi - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle çocuk oyun parklarının kapatılmasına karar verildi

03.05.2021 22:11
Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle çocuk oyun parklarının kapatılmasına karar verildi, System.String[]

Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle tam kapanma tedbirleri kapsamında site içerisindekiler de dahil çocuk oyun parklarının kapatılmasına karar verildi.

Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle tam kapanma tedbirleri kapsamında site içerisindekiler de dahil çocuk oyun parklarının kapatılmasına karar verildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Seddar Yavuz başkanlığında, vali yardımcıları Abdul Rauf Ulusoy, Suat Yıldız ve Aslan Avşarbey, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan ve sağlık müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Pandemi Değerlendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Yavuz, toplantıda yaptığı konuşmada, tam kapanmanın etkisinin henüz tam olarak görülemediğini, önümüzdeki süreçte daha net bir şekilde görülebileceğini belirterek, devam eden denetimlerin güzel etkilerinin olduğunu bildirdi.

Olumlu tablonun memnuniyet verici olduğunu ancak verilerin henüz hastanede servislerde ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayısına çok yansımadığını ifade eden Yavuz, "Gördüğüm kadarıyla aktif vakalarda yaklaşık 7 bin civarında düşüş olmuş. Vaka sayılarındaki bu düşüşün devam etmesi için lütfen tedbirlere uyalım." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Pehlevan'ın sunumun ardından salgın sürecinde kentte gerçekleştirilen çalışmalar ve tedbirlere ilişkin alınan bazı kararlar şunlar:

"Kocaeli'de 14 Ocak 2021'de başlatılan çalışmalar kapsamında; bugüne kadar 307 bin 553 birinci doz, 204 bin 354 ikinci doz olmak üzere toplam 511 bin 907 doz aşı uygulaması yapılmıştır. 55 yaş ve üzeri aşı hakkı olan tüm vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığımıza ait uygulamalardan randevu oluşturarak ilimizdeki sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak aşı yaptırabilmektedir. Vatandaşlarımızın tamamının ivedilikle aşılanmasının sağlanması için Kaymakamlıklarımız ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerimiz tarafından yürütülen çalışmalara titizlikle devam edilmesine, vatandaşlarımıza aşı randevusu alınması dahil ihtiyaç duyulan tüm konularda yardımcı olunmasına, evlerinden çıkamayacak ve bakıma muhtaç olanlar başta olmak üzere, risk grubunda olup aşı hakkı tanımlanan tüm vatandaşlarımızın gerekli görülmesi halinde mobil aşı ekipleri tarafından evlerinde aşılanmasının sağlanmasına,

Denetimlerde özellikle marketlerde müşteri yoğunluğunu engelleyecek tedbirlerin alınmasının sağlanmasına, sokağa çıkma kısıtlamasında muafiyetin kötüye kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına ve tespit edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin tesis edilmesine, site içerisindekiler de dahil çocuk oyun parklarının kapatılmasına ve bu alanların belediyeler tarafından şeritlerle çevrilmesine,

Tam gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması tedbirinin sitelerde de uygulanmasını temin etmek için yönetimlerine sorumluluk verilmiş olup, bu kapsamda site içerisinde izinsiz şekilde dışarı çıkan kişilerin uyarılmalarına, sosyal hareketliliği azaltmak için ortak alanlarının kullanılmamasının sağlanmasına, karar verilmiştir."

İl Sağlık Müdürü, Rauf Ulusoy, oyunlar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 nedeniyle çocuk oyun parklarının kapatılmasına karar verildi - Son Dakika


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