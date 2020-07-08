Kocaeli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına izin verilmeyecek.

Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına izin verilmeyecek.

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Kocaeli Valiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama benzeri) hiçbir şekilde müsaade edilmeyecek.

Otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün kardeşleri dahil birinci derece yakınlarının katılmasına izin verilecek. Bunun dışında akraba, tanıdık veya arkadaşların katıldığı toplu uğurlamalara müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince asker uğurlamalarına ilişkin alınan kararlar şöyle sıralandı:

"Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence ve konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına karar verildi. Askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili kaymakamlıklara bildirilmesi kararlaştırıldı. Toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe bildirilmesine karar verildi."

Belirtilen tedbirlere ilişkin alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemleri başlatılacak.

Özellikle sevk dönemlerinde denetim ve kontroller arttırılacak.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 önlemleri kapsamında asker uğurlamalarına müsaade edilmeyecek - Son Dakika
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