Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 11 binada karantina uygulanıyor - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 bina karantinada bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından pozitif vaka ve temaslı kişilerin belirlenmesi üzerine önceki gün Piri Reis, Osmangazi ve Nene Hatun mahallelerindeki 5 binada karantina uygulanmasına karar verildi.

Kazım Karabekir, Sırasöğütler ile Abdi İpekçi mahallelerinde de vaka ve temaslıların görülmesi üzerine 6 bina daha karantinaya alındı.

Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ve Darıca Belediyesi ekipleri, karantinaya alınan binalara gıda kolisi bıraktı.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan, içinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüse karşı ilçedeki 6 mahallede 11 binanın karantinaya alındığını bildirdi.

Vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uymaları konusunda uyaran Doğan, "Söz konusu sokak sakinlerimiz başta olmak üzere tüm Darıca halkımızı, sokaklarda kalabalık gruplar halinde bir araya gelmemeye, kişisel hijyen kurallarına riayet etmeye, sosyal mesafeye uymaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.