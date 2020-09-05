Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 119 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 2 bin 641 iş yeri denetlendi, 20 bin 708 kişi sorgulandı.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 25, sosyal mesafe kuralına uymayan 27, maske takmayan 67 kişiye idari para cezası kesildi.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.