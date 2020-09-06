Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 119 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 119 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında 1315 iş yeri denetlenerek 16 bin 575 kişi kontrol edildi.
Denetimlerde karantina ihlali yapan 31, maske takmayan 64 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye para cezası verildi.
Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 11:31 - Kaynak: AA
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