Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 153 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 153 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 20 bin 25 kişi kontrol edildi, 1393 iş yeri denetlendi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 4, sosyal mesafe kuralına uymayan 2 ve maske takmayan 147 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 84 şüpheli de yakalandı.