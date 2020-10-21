Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye para cezası

21.10.2020 10:17
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 157 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 157 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1690 iş yeri denetlendi, 20 bin 664 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 19, maske takmayan 125, sosyal mesafe kuralına uymayan 5 ve tedbirlere riayet etmeyen 8 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca denetimler sırasında farklı suçlardan aranan 64 şüpheli yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 157 kişiye para cezası - Son Dakika

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