Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 189 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 189 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1097 iş yeri denetlendi, 16 bin 59 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14, karantina tedbirini ihlal eden 5, maske takmayan 64, yasaklı yerlerde sigara içen 24, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 81, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kuralına uymayan 1 sürücüye ile salgın tedbirlerine riayet edilmeyen 3 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli yakalandı.