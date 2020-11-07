Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 202 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 202 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1971 iş yeri denetlendi, 22 bin 880 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 27, sosyal mesafe kuralına uymayan 23 ve maske takmayan 145 kişi ile ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 2 sürücüye ve tedbirlere uymayan 5 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli de yakalandı.