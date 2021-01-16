Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 207 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 207 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1086 iş yeri denetlendi, 16 bin 202 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, yolcu kapasitesine uymayan 1, maske takmayan 83, yasaklanan yerlerde sigara içen 31, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 84, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten ve koronavirüs tedbirlerine uyulmayan 4 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 151 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 1105 araç kontrol edildi.