Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 217 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 217 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1461 iş yeri denetlendi, 20 bin 197 kişi sorgulandı.

Denetim ve kontrollerde karantina ihlali yapan 17, sosyal mesafe kuralına uymayan 6 ve maske takmayan 194 kişi olmak üzere 217 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.