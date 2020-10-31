Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 219 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 219 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1549 iş yeri denetlendi, 23 bin 329 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 26, sosyal mesafe kuralına uymayan 36 ve maske takmayan 154 kişi ile tedbirlere uymayan 2 iş yeri sahibi ve ayakta yolcu kısıtlamasına uymayan 1 sürücüye idari para cezası verildi.

Öte yandan, denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı.