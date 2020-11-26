Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 221 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 221 kişiye para cezası

26.11.2020 00:27
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 221 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 221 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 221 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1807 iş yeri denetlendi, 22 bin 676 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 16, maske takma kuralına uymayan 150, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 3, yasaklanan yerlerde sigara içen 39, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişi ile tedbirlere uyulmayan 2 işletme sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 68 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde ise 921 aracın kontrolü sağlandı.

Para Cezası, Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 221 kişiye para cezası - Son Dakika


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