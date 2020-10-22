Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası

22.10.2020 10:09
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 230 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 230 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1647 iş yeri denetlendi, 18 bin 104 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 200 kişi ile tedbirlere uymayan 11 iş yeri ve ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 2 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli de yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası - Son Dakika

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