Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 230 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 230 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 1647 iş yeri denetlendi, 18 bin 104 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 13, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 ve maske takmayan 200 kişi ile tedbirlere uymayan 11 iş yeri ve ayakta yolcu taşıma kapasitesini aşan 2 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli de yakalandı.