Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 235 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 235 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1499 iş yeri denetlendi, 20 bin 119 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 23, maske takma kuralına uymayan 166, sosyal mesafe kuralına uymayan 12, yasaklanan yerlerde sigara içen 25, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 8 kişi ve ayakta yolcu taşıyan 1 sürücü ile tedbirlere uymayan 13 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli yakalandı.