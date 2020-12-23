Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 239 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 239 kişiye para cezası

23.12.2020 02:07
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 239 kişiye para cezası, System.String[]

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 239 kişiye para cezası verildi.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 239 kişiye para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 2187 iş yeri denetlendi, 16 bin 673 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 5, maske takmayan 125, yasaklanan yerlerde sigara içen 38, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 67, sosyal mesafe kuralına uymayan 4 kişi ile tedbirlere uymayan 6 iş yerine idari para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, salgının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri doğrultusunda 1780 araç denetlendi.

Para Cezası, Başiskele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 239 kişiye para cezası - Son Dakika


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